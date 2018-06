La Aia “Aldo Frezza” ha chiuso in festa la stagione 2017/18

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Con la cena sezionale di fine stagione la sezione Aia “Aldo Frezza” di Schio fondata nel 1981 ha chiuso l’annata 2017/18. La sezione che vanta circa 150 tesserati ha la punta di diamante nell’arbitro internazionale Daniele Orsato, 42 anni, in questi giorni in Russia come arbitro Var per l’Italia. A fare gli onori di casa è stato il presidente Michele Dalla Vecchia, Ospiti d’onore sono stati Paolo Mazzoleni, arbitro internazionale della sezione di Bergamo, e Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Protagonisti della festa sono stati i premiati per l’attività dell’ultima stagione. Tre premi sono stati assegnati all’interno della sezione: l’“Aldo Frezza” per il migliore arbitro effettivo a Ferdinando Longobardi, il “Città di Schio” al migliore arbitro giovane a Gioele Mattarollo, e l’“Achille Santacaterina” per osservatori arbitrali a Paolo Cacciavillan. Il “Giacomo Borgo” per osservatori arbitrali a livello regionale è stato assegnato ad Alessandro Campanaro della sezione di Treviso, il premio interregionale “Le Tre Valli: Agno-Leogra-Astico” per arbitri del Triveneto è stato consegnato all’arbitro benemerito Dino Tommasi della sezione di Bassano Del Grappa. Il premio intersezionale (Schio, Bassano del Grappa e Vicenza) è stato assegnato all’arbitro effettivo Filippo Marconato della sezione di Schio. Il premio Figc è andato a Marco Donà e i riconoscimenti per i 25 anni di appartenenza all’Aia agli osservatori Luca Attanasio, Gennaro Samà e Marco Torresendi. La sede della sezione Aia di Schio è in via Marconi. Info: 0445.530277 e www.aiaschio.it.



