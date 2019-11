La Curva del Parma contro la mamma di Zaniolo, lei sbotta su Instagram

di Gianluca Lengua

La mamma di Nicolò Zaniolo presa ancora di mira dagli ultras, questa volta è la curva del Parma a dedicargli cori spiacevoli quando il figlio Nicolò si lamenta in campo per una fallo non assegnato dall’arbitro («La mamma di Zaniolo è una p…») Le stesse parole urlate dai tifosi biancocelesti in occasione del derby del primo settembre che hanno scatenato la reazione di Francesca Costa. A fine partita sul suo account Instagram è apparsa una storia in cui quotava uno dei tanti pensieri dei tifosi: «Però poi quando il problema sono le squalifiche solo “Napoletano di me…”, “Balotelli nero”, “Catanzarese zingaro!" La mamma di Zaniolo e tutte le mamme hanno meno dignità rispetto ai napoletani, ai Catanzaresi e Balotelli». La Costa ha confessato: «La penso esattamente come te…».

