La mamma di Zaniolo insultata dai tifosi della Lazio: «Che carini, pensate sempre a me»

di Gianluca Lengua

Torna a far discutere Francesca Costa, la mamma social di Nicolò Zaniolo venuta agli onori della cronaca per le sue pose sexy su Instagram che hanno infiammato i tifosi della Roma e non solo. Suo figlio, centrocampista della Roma, ha tutte le caratteristiche per affermarsi ad alti livelli nel mondo del calcio, a testimoniarlo le ultime partite in Serie A in cui sta diventando imprescindibile per il tecnico Fonseca. A seguirlo quotidianamente la mamma che in occasione dello scorso derby è stata apostrofata con parole scurrili dai tifosi biancocelesti. Un episodio che ha generato una profonda indignazione della famiglia oltre a una reazione di mamma Francesca. Reazione che non si è fatta attendere nemmeno ieri, quando la Nord è tornata all’attacco durante la gara contro il Parma: «Pensate sempre a me, che carini!», ha scritto la Costa provocatoriamente su Instagram. La telenovela non sembra aver fine.

