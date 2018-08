Moggi pontifica dal palco, il Coni s'infuria e minaccia tagli a Rovigo

di Riccardo Pavanello

ROVIGO Luciano Moggi pontifica sul palco di Rovigo, invitato dal Comune, e il Coni si infuria. Minacciando anche ritorsioni. A rischio ora c'è anche la soluzione di un'annosa vicenda legata a un debito milionario che incombe sul capoluogo del Polesine per la realizzazione del polo natatorio del capoluogo polesano. La sfuriata di Gianfranco Bardelle, presidente del Coni Veneto ma soprattutto patron di Padova Nuoto, la società che dovrebbe togliere le castagne dal fuoco al Comune da anni impegolato nell'intricata vicenda finanziaria, potrebbe far rivedere l'impegno a risolvere la questione del lodo, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso Bardelle ha annunciato di voler far causa all'ente locale dopo che quest'ultimo ha utilizzato senza alcuna autorizzazione il logo del Coni per patrocinare la serata con l'ex dirigente della Juventus radiato dalla Federcalcio.

VICESINDACO NEL MIRINO

Intanto l'assessore allo Sport, nonché vicesindaco di Rovigo, Andrea Bimbatti, nell'occhio del ciclone per aver condotto sul palco in piazza l'ingombrante ex dirigente bianconero, rinvia ai prossimi giorni il chiarimento della vicenda: «In merito ad alcuni articoli apparsi in queste ore sul patrocinio del Coni al Rovigo Sport Festival - recita un comunicato stampa del Comune diffuso ieri pomeriggio -, il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Bimbatti è pronto a confrontarsi nelle sedi opportune con i vertici locali, la prossima settimana».

Non è dato sapere se per vertici locali Bimbatti intenda quelli del Coni, ai quali comunque non spetta alcuna valutazione in merito alle richieste di patrocinio di iniziativa, o a quelli politici, dato che comunque un chiarimento, in seno all'Amministrazione comunale, viene dato per certo dopo il clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Domani, oltretutto, è atteso il rientro a pieno titolo del sindaco Massimo Bergamin dalle vacanze: appare assai probabile che l'assessore Bimbatti vorrà chiarire prima di tutti con lui l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato Rovigo alla ribalta nazionale soprattutto dopo il Tweet di Giovanni Malagò, presidente nazionale del Coni, che si è platealmente dissociato dalla piazzata di Moggi.



