Inter, parole d'amore di Lautaro Martinez: «Qui è casa mia»

«L'Inter è casa mia, passo la maggior parte della mia vita qui e per me conta tantissimo. La gente mi ha dimostrato affetto fin dal primo giorno e questo per un calciatore e un uomo è fondamentale»: sono le parole d'amore di Lautaro Martinez in un'intervista a Sky, a due giorni dalla sfida contro la Roma, che sembrano spazzare via i dubbi legati alla clausola da 111 milioni di euro che poteva non bastare per trattenere l'argentino. Ma il feeling di Lautaro con l'ambiente Inter è totale: «Voglio lavorare e dimostrare con umiltà di essere all'altezza di indossare questa maglia. Il mio obiettivo è rendere felici i tifosi e la mia famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA