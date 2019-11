Lavezzi, addio al calcio giocato: fu il simbolo del nuovo Napoli di Adl

«Domenica sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice in campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto». Questo il messaggio di Ezequiel Lavezzi che ha confermato l'addio al calcio ai suoi fan.



Simbolo del Napoli di De Laurentiis nei primi anni - dal gol ad Anfield alla prima Coppa Italia -, l'argentino aveva vestito la maglia azzurra per cinque stagioni prima di passare al. Negli ultimi anni si era invece trasferito in Cina, con la maglia dell'

