Lazio-Atalanta 2-3 la diretta Correa riapre il match

Lazio e Atalanta aprono questo pomeriggio all'Olimpico il programma dell'8a giornata di Serie A nella sfida delle ore 15. I biancocelesti sono al momento sesti in classifica con 11 punti, e vengono dal pareggio conquistato sul campo del Bologna prima della sosta per le nazionali; decisamente meglio l'Atalanta, che nella sua inarrestabile corsa di punti ne ha fin qui conquistati 16 e in caso di vittoria oggi pomeriggio aggancerebbe momentaneamente la Juventus in testa alla classifica.



Sono trascorsi appena poco più di 5 mesi dall'ultima volta che il ciclone Atlanta si è abbattuto sull'Olimpico in casa biancoceleste: 1-3 per gli orobici nello scorso mese di maggio, verso il termine del campionato 2018/2019; i padroni di casa non vincono contro i lombardi a Roma dal campionato 2016/2017, 2-1 con Milinkovic-Savic e Immobile a rimontare il vantaggio di Petagna.



Le formazioni:



Lazio (3-5-2): Strakosha, Felipe Luiz, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile All. Inzaghi



Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel All. Gasperini

