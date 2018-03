Lazio-Benevento, dalle 15.00 La Diretta Inzaghi chiede punti Champions

La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda sconfitta casalinga per mano del Cagliari e oramai quasi rassegnato a tornare in Serie B dopo un solo anno di permanenza sul principale palcoscenico calcistico italiano.



Seconda partita casalinga consecutiva per la Lazio, che quest'anno in casa ha raccolto 7 vittorie, 3 pareggi e ben 4 sconfitte, un bilancio inferiore rispetto alle performance fornite dai biancocelesti lontano dall'Olimpico. Di conforto ai ragazzi di Simone Inzaghi il fatto che il Benevento nella sua prima esperienza in A di quest'anno abbia perduto tutte e 14 le partite giocate lontano dalle mura amiche.

