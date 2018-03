Lazio-Bologna, dalle 20.45 La Diretta Nani titolare al fianco di Immobile

La Lazio, dopo le amarezze seguite al pareggio raccolto domenica scorsa sul campo del Cagliari, partita nella quale i biancocelesti hanno recriminato per alcune decisioni arbitrali, tornano all'Olimpico alla ricerca di punti per difendere il quarto posto in classifica nella sfida di oggi contro il Bologna, fermo a 33 punti a seguito della sconfitta della scorsa settimana al Dall'Ara per mano dell'Atalanta.



LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Nani, Immobile

BOLOGNA: Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Torosidis, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio



Lazio e Bologna si sono affrontate all'Olimpico già 63 volte, e nei precedenti comanda largamente la squadra padrona di casa con 35 vittorie, a fronte di 17 pareggi e 11 successi dei felsinei. Gli emiliani però sono reduci in Serie A da 4 sconfitte esterne consecutive, e non vincono dal 23 dicembre dello scorso anno, 3 a 2 sul campo del Chievo

