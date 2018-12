Lazio-Cagliari 2-0 La Diretta Sblocca Milinkovic, raddoppia Acerbi

La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico nella partita del sabato alle ore 12.30 in apertura del 17o turno di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita sul campo dell'Atalanta nella partita giocata lunedì scorso e hanno bisogno dei 3 punti per insidiare il Milan, attualmente al 4o posto in classifica. Il Cagliari è reduce dallo 0-1 subito in Sardegna per mano del Napoli, ed è alla ricerca di almeno un pareggio per tenersi a distanza dalla zona più calda della graduatoria.



LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Luiz, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

CAGLIARI: Cragno; Pisacane, Klavan, Romagna, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Cerri.



l Cagliari non conosce vittoria all'Olimpico contro la Lazio dal campionato 2009/2010, quando nel girone di andata si impose per 0-1 grazie al gol di Matri al 5' del secondo tempo. Nella storia della serie A a girone unico, le due compagini si sono affrontate nella capitale 32 volte con soli 5 pareggi, 7 vittorie dei sardi e le predominanti 20 affermazioni biancocelesti, l'ultima delle quali nello scorso campionato col risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Immobile e al gol di Bastos.

