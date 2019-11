Lazio-Cluj 1-0 La Diretta Correa porta in vantaggio i biancocelesti

Una Lazio ormai ad un passo dall'eliminazione, dopo il doppio ko contro gli scozzesi del Celtic, è obbligatoriamente chiamata a vincere questa sera all'Olimpico contro i rumeni del Cluj per mantenere vive le fioche fiammelle di speranza che ancora le rimangono per puntare al passaggio del turno. I biancocelesti comunque non saranno padroni del proprio destino anche così, perchè poi nell'ultimo turno sarebbe ancora costretta a vincere sperando al contempo in una ulteriore sconfitta del Cluj.



SEGUI LA DIRETTA





Formazioni Ufficiali:



LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye. A disp.: Guerrieri, Alia, Patric, Luiz Felipe, Falbo, Lulic, Caicedo. All.: Inzaghi.



CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. A disp.: Fernandez, Pascanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, Traore. All.: Petrescu.



ARBITRO: Ali Palabıyık (TUR)

© RIPRODUZIONE RISERVATA