Sconfitta indolore per la Lazio che in un Olimpico dal clima surreale - pochissimo tifosi biancocelesti a fronte della bolgia tedesca - si arrende per 2-1 ai tedeschi dell'Eintracht che chiudono il girone a punteggio pieno. Apre Correa a inizia ripresa, ma l'uno due firmato Gacinovic e Haller ribalta il risultato in pochi minuti.



