Lazio-Eintracht, centinaia di ultrà tedeschi in marcia non autorizzata in centro

Sale la tensione in centro a Roma per la partita Lazio contro l'Eintracht Francoforte. Dopo gli incidenti a Campo de Fiori, intorno alle 11.45 un nutrito gruppi di tifosi tedeschi ha iniziato a muoversi verso mezzanotte da Campo dei Fiori verso il Colosseo. Poi gli ultrà hanno continuato a camminare verso il centro città. Sono stati esplosi alcuni grossi petardi.



Arrivati al Colosseo i tifosi hanno proseguito in direzione di via Cavour e sono risaliti verso il centro. A Termini, nei pressi degli hotel, il corteo si è sciolto e l'allarme è rientrato.



Centinaia di ultrà della squadra tedesca erano stati filmati in serata mentre marciavano in centro verso Campo de' Fiori. Al loro arrivo c'erano stati stati momenti di tensione. Un tedesco era stato colpito da un romano e da lì era scattata la reazione dei tofisi stranieri che avevano danneggiato gli arredi di un locale. Ora la marcia non autorizzata per le strade di Roma.

Le misure di sicurezza per la partita di domani, intanto, sono già scattate con lo stop alla vendita per asporto e al consumo in strada di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, sia nel centro della Capitale sia nell'area dello stadio.

Il piano di sicurezza illustrato al tavolo tecnico presieduto dal questore Guido Marino richiama particolare attenzione al rischio di scontri dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata e soprattutto perché non si esclude l'arrivo a Roma di supporter dell'Atalanta, gemellati con quelli del Francoforte.



Oltre allo stop alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori in vetro nelle zone nevralgiche, sono predisposti particolari servizi di vigilanza e pattugliamento già da oggi nei pressi dello stadio e nelle zone maggiormente frequentate del centro storico. L'ingresso della tifoseria tedesca all'Olimpico è stato anticipato alle ore 15.30 per facilitarne l'afflusso, mentre dalle 16 verrà interdetto il traffico veicolare verso l'impianto.

