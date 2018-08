Lazio, Peruzzi: «Gruppo peggiore non poteva esserci»

di Valerio Cassetta

Girone di ferro per la Lazio in Europa League. I biancocelesti nel sorteggio di Montecarlo, andato in scena al Grimaldi Forum, pescano nel Gruppo H il Marsiglia, l’Eintracht Francoforte e i ciprioti dell’Apollon Limassol. Sfida nella sfida con i francesi, finalisti dell’ultima edizione della coppa, allenati da Rudi Garcia e nuovo club di Kevin Strootman, entrambi ex Roma.



REAZIONE

«E’ il peggior giorone possibile. Il Marsiglia è una squadra forte. Non sarà facile» il commento di Angelo Peruzzi, club manager biancoceleste, intercettato da SkySport.



PRECEDENTE

In uno dei precedenti con i transalpini, Simone Inzaghi, all’epoca attaccante della Lazio, segnò quattro reti in una sola partita, sbagliando anche il rigore. Era il 14 marzo del 2000, ultima gara del Girone D della Champions League. La Lazio vince 5-1 all’Olimpico. Sono solo due, invece, i precedenti contro l’Apollon Limassol, entrambi nell’Europa League 2012-2013. La Lazio vinse 2-1 a Roma e pareggiò 0-0 a Cipro. Curiosità: proprio grazie alla vittoria dell’Apollon contro il Basilea, ieri sera nel ritorno dei preliminari della competizione, la Lazio è stata promossa in prima fascia per il sorteggio. Un vantaggio solo sulla carta considerato l’esito delle urne.

