Lazio: stagione finita per Luis Alberto, Radu recupera per Crotone

Stagione finita per Luis Alberto. Il Mago ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra e la prognosi di 15-20 giorni suona come una “condanna” definitiva: non piotrà scendere in campo contro il Crotone né nell'ultima e decisiva giornata, quella dello scontro diretto per la Champions con l'Inter. “Luis Alberto vuole provare a giocare l'ultima gara con l'Inter – ha spiegato Fabio Rodia, coordinatore medico del club biancoceleste - ma i dati strumentali non sembrano favorevoli allo spagnolo. La Lazio incassa almeno le buone notizie riguardanti Stefan Radu che, al contrario, torna a disposizione per la sfida in Calabria.



Restano in bilico Marco Parolo e Ciro Immobile Maggiori speranze di recupero per l'Inter per il centrocampista. I due «sono stati sottoposti ad esami strumentali e la loro situazione sta evolvendo bene, successivamente svolgeremo dei test definitivi e speriamo di poterli reintegrare in vista dell'ultima gara di campionato. Entrambe le procedure, comunque, stanno seguendo la tabella di marcia che avevamo stabilito inizialmente. Per i due atleti sono previsti dei protocolli di lavoro personalizzati che, in particolare, vengono seguiti quotidianamente, anche di domenica, poiché è necessario sfruttare tutti i giorni a disposizione».





