Lazio-Inter, c'è de Vrij all'ultima sfida: «Non posso mancare»

di Alberto Abbate

Prima la riflessione, poi l’ultimo conato d’amore. De Vrij non si tira indietro, giovedì notte ha sciolto i suoi personali dubbi sul suo prossimo impiego: «Sapete quello che ho passato in questi giorni. Si è parlato tanto del mio passaggio all’Inter – l’sms improvviso di Stefan ai compagni nella chat di gruppo - ma io voglio starvi vicino. Voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione». Poco importa che lui il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA