Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il match point per rendere la sfida di oggi ininfluente pareggiando domenica scorsa sul campo del Crotone; i nerazzurri dal canto loro si ritrovano con la preziosissima occasione di giocare le proprie carte per la massima competizione europea nonostante la sconfitta casalinga col Sassuolo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile

INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi

