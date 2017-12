â€‹Lazio, Inzaghi: «Vogliamo la semifinale. Wallace e Felipe? Ben vengano problemi di abbondanza»

di Valerio Cassetta

Per Natale Simone Inzaghi ha chiesto la semifinale di Coppa Italia. Alla vigilia dei quarti di finale con la Fiorentina, il tecnico della Lazio ha ribadito come la Tim Cup sia un obiettivo stagionale: «Nella mia testa c’è solo e esclusivamente questa partita - ha sottolineato il tecnico ai microfoni di RaiSport -. Metterò in campo la formazione migliore, poi penserò alla gara di sabato di campionato contro l’Inter».



Scelte. Chiamato a gestire le forze in vista delle tanti impegni, Inzaghi si è detto fiducioso: «Il rientro di Felipe Anderson ci dà rotazioni più ampie, come quello di Wallace. Sono due giocatori importanti per noi e purtroppo nel girone di andata non li abbiamo mai avuti. Adesso con il loro rientro le rotazioni si allungano. Per un allenatore è sempre piacevole avere problemi di abbondanza».



Risultato. Sì al turnover, dunque, ma senza esagerare, evitando di prendere sottovalutare gli avversari: «Senz’altro sarà una partita difficile per noi - ha ammesso il mister laziale -, perché la Fiorentina è un’ottima squadra ed è allenata bene. Dovremo far una gara tosta, importante per cercare di centrare la semifinale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA