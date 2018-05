Lazio, l’importanza di essere sempre Felipe

di Alberto Abbate

Si è tolto le pressioni dalla testa, senza Luis Alberto Felipe vuole tornare ancora più protagonista. La Lazio adesso è ai suoi piedi, benediteli per le prossime due gare. Oggi a Crotone il brasiliano, per forza di cose, tornerà titolare. Era rimasto in panchina col Toro, poi subentrato nel complicato scontro con l’Atalanta. Ora può stare certo che nelle ultime due giornate giocherà sempre. Praticamente un nono del tempo in cui finora è stato impiegato, in pochi si sono resi conto di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO