Lazio, Lulic non si abbatte: «Continuiamo a lavorare e i risultati arriveranno»

di Valerio Cassetta

Guarda avanti, Senad Lulic. Il capitano della Lazio, al termine della sconfitta con la Juventus, non fa drammi: «Abbiamo provato a fare il nostro gioco, creando anche delle occasioni». Il bosniaco fatica a commentare il 2-0, ma ricorda come la squadra abbia «lavorato bene sia durante le preparazione» che durante la settimana. «Ce l’abbiamo messa tutta e spiace per il risultato - ammette Lulic -. Lavorando così, i risultati arriveranno». Insomma, testa bassa e pedalare, cercando sempre di migliorare. Lulic sostiene che sia «mancato l’ultimo passaggio» e che allo stesso tempo «non è mai facile giocare contro la Juventus». La classifica dice 0 punti dopo due giornate. «Non la guardiamo - dichiara Senad - Abbiamo appena cominciato il campionato. Non ci aspettavamo due sconfitte, ma ora dobbiamo fare punti». La testa è già a domenica prossima contro il Frosinone. La condizione fisica non preoccupa: «Stiamo bene, ma in campo non dipende solo da noi. Ci sono anche gli avversari».

