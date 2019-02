Lazio-Milan 0-0: Immobile non sfonda, qualificazione rimandata a San Siro

Ai punti vince la Lazio, ma basta. Finisce 0-0 l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Il problema dei biancocelesti, però, è quello di non sferrare mai il colpo del ko ad un Milan sempre alle corde ma capace c’incassare senza mai cadere. Né vinti e né vincitori nel primo round della semifinale d’andata di Coppa Italia. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno fissato per il 24aprile a San Siro. Applausi alla Lazio che gioca una gara di cuore e sacrificio. L’unico rammarico è quello di non segnare. Il pari dell’Olimpico dà un leggero vantaggio alla Lazio che ha il merito, nonostante una difesa inedita, di non subire gol.



SENZA GUIZZI

Inzaghi insiste con il 3-5-2 e ha ragione. Difesa inedita e imbattuta. Ai biancocelesti manca solo il guizzo giusto. Immobile e compagni giocano una gara di carattere e sacrificio ma mancano della giusta lucidità per mandare al tappeto un Milan spento e senza mordente. Il 4-3-3 di Gattuso non riesce mai a incidere come dovrebbe. Colpa della scarsa vene di alcuni dei suoi e del furore della Lazio che ci mette più cuore. Dato curioso: in tre semifinali di Coppa Italia, 300 minuti totali se si sommano anche i supplementari della passata stagione, Lazio e Milan non sono riuscite a fare un solo gol. Lo 0-0 dà un piccolo vantaggio ai biancocelesti.



