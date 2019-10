Lazio, Patric: «Primo tempo disastroso, poi abbiamo reagito»

di Valerio Cassetta

«Il primo tempo è stato disastroso, poi nella ripresa abbiamo avuto una bella reazione». Non risparmia critiche, Patric, dopo il 3-3 con l'Atalanta di oggi pomeriggio. Il terzino spagnolo della Lazio, entrato nella ripresa sul parziale di 3-0 per gli avversari, è convinto che «nel secondo tempo si sia vista una squadra diversa». I cambi «hanno dato una mano, ma anche gli altri che erano già in campo hanno reagito bene». Insomma, per l’ex della Cantera del Barcellona, «una squadra come la Lazio non può permettersi di perdere 3-0 alla fine del primo tempo». Il risultato alla fine è «giusto», anche se Patric ammette che «ad un certo punto si poteva anche vincere». La lezione sembra imparata e la testa è già al prossimo impegno contro il Celtic, giovedì prossimo a Glasgow, terza sfida del Girone E di Europa League: «Ora andiamo avanti tutti insieme - conclude Patric -. Non penso ci manchi carattere. Oggi è stata più una questione tecnica, non di atteggiamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA