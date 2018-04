Lazio-Roma 0-0 La Diretta All'Olimpico un derby da Champions: c'è Schick

Posticipo di grande fascino questa sera a chiudere il 32esimo turno di Serie A: va in scena infatti all'Olimpico il derby tra Lazio e Roma, una delle partite più sentite al mondo. Entrambe le compagini sono in lotta insieme all'Inter per la conquista di due posti che valgano la Champions League del prossimo anno, e né i biancocelesti né i giallorossi si possono permettere di uscire sconfitti dalla partita di questa sera.



Sono 147 i derby di Roma giocati in Serie A tra le due squadre, ed il bilancio dice Roma: 53 vittorie dei giallorossi, 37 quelle dei biancocelesti; tantissimi i pareggi, ben 57. La Lazio non vince un derby giocato in casa dal girone di andata del campionato 2012/2013, 3-2 con vantaggio iniziale di Lamela per la Roma, poi 3 gol della Lazio con Candreva, Klose e Mauri e Pjanic di nuovo per la Roma a pochi minuti dalla fine.



(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. All: Inzaghi.A disp.: Guerrieri, Vargic, Bastos, Caceres, Wallace, Lukaku, Murgia, Di Gennaro, 4 Patric, Luis Alberto, Nani, Caicedo.All.: Simone Inzaghi(3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Kolarov; Schick, Nainggolan; Dzeko.A disp: Skorupski, Lobont, Pellegrini, Capradossi, Florenzi, Silva, Pellegrini, Gonalons, Gerson, Antonucci, El Shaarawy, Under.All: Di Francesco.

