"Lazio m....", polemica su Instagram per il like della Lega di serie A

Tifosi della Lazio in rivolta contro la Lega di serie A, o meglio contro il suo account Instagram. Galeotto fu il like messo, per errore, al commento “Lazio m...” postato sotto il post in cui la Lega stessa celebrava i 119 anni della nascita della società biancoceleste. Lo screenshot del like è rimbalzato sulle chat dei tifosi laziali che hanno protestato sui social e sulle radio. La Lega da parte sua si è discolpata dicendo che l’account è gestito da una agenzia esterna. In modo solerte da via Rosellini hanno denunciato l’accaduto facendo togliere il like. Ma c’è di più perché il quartiere Balduina si è svegliato ricoperto di adesivi di stampo razzista e antisemita: “Lazio, Napoli e Israele stessi colori stesse bandiere”. Episodio gravissimo a poco più di 24 ore dalla dura presa di posizione del Ministro dell’Interno Salvini sulla discriminazione e sugli Ultras.

