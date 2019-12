Lazio, show di Caicedo: il Panterone guida l'assalto al tricolore

di Valerio Cassetta

Il gol del Pantalone per puntare al tricolore. La Lazio di Simone Inzaghi sbanca la Sardegna Arena nei minuti di recupero 2-1. Sul tabellino dei marcatori, dopo Simeone e Luis Alberto, finisce ancora Felipe Caicedo. L’ecuadoriano, entrato a gara in corso al posto di Radu, diventa ancora una volta decisivo nei minuti finali. Era successo contro il Sassuolo a Reggio Emilia e contro la Juventus all’Olimpico. Reti che hanno permesso la Lazio di scalare posizioni in classifica, ma stasera la zuccata dell’attaccante numero 20 biancoceleste vale oro. È il minuto otto di recupero, Jony crossa e Caicedo insacca. L’ex Espanyol trafigge Rafael ed esulta togliendosi la maglia. La sua corsa intorno al campo coinvolge tutti i compagni: la Lazio è a soli tre l’unti da Juventus ed Inter, prime in classifica. Un sogno ad occhi aperti, ma un caaa Lazio si predica cauto ottimismo. La testa è già alla finale di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma in Arabia Saudita il prossimo 22 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA