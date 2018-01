​Lazio, sorpassata la Roma in classifica: il web si scatena

di Valerio Cassetta

La Lazio mette la freccia e supera la Roma in classifica. Il 5-2 rifilato alla Spal vale il quarto posto a 40 punti e il sorpasso ai giallorossi, sconfitti 2-1 dall’Atalanta e fermi a 39 lunghezze. Epifania da incorniciare per la squadra di Inzaghi e peri suoi tifosi, che sul web si sono scatenati. “La Befana porta bene” scrive qualcuno, ricordando il famoso derby di Di Canio vinto il 6 gennaio 2006. Altri hanno postato una foto in bianco e nero, tratta da una scena del film “Il sorpasso”, con Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman alla guida di una Fiat 2300 S Coupé. Le facce dei due attori però sono sostituite da quelle di Immobile e mister Inzaghi. Un fotomontaggio ad hoc per celebrare lo scavalcamento in classifica e il poker di gol del bomber laziale contro i ferraresi. La sua foto con il pallone in mano e il gesto del quattro è diventata virale. Innumerevoli le vignette satiriche con Monchi, ds romanista, Nainggolan e Totti, seduti in tribuna durante il match con l’Atalanta. Altri ancora hanno utilizzato la metafora dell’eclissi per sottolineare l’avanzamento in graduatoria della Lazio ai danni della Roma. Così mentre i giocatori si preparano alla sosta del campionato, lo sfottò capitolino non conosce pause e continua anche durante le feste.

