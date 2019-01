Lega Pro, penalizzate 5 squadre, al Matera -26 punti

Il Tribunale Nazionale della federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di penalizzazione e un'ammenda di 6000 euro al Matera (Serie C - Girone C), 4 punti di penalizzazione e un'ammenda di 1000 euro a Cuneo e Pro Piacenza (Serie C - Girone A), 2 punti di penalizzazione a un'ammenda di 1000 euro al Rieti (Serie C - Girone C) e 2 punti di penalizzazione alla Reggina (Serie C - Girone C). È stata invece prosciolta dagli addebiti contestati la Pistoiese (Serie C - Girone A).

