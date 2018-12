Il River trionfa a Madrid: Boca battuto 3-1 ai supplementari

di Valerio Cassetta

E' del River Plate la Copa Libertadores 2018. I milionarios vincono ai supplementari al Bernabeu di Madrid per 3-1 contro il Boca Juniors, dopo il 2-2 della finale d'andata alla Bombonera. Pratto, Quintero e Martinez ribaltano il gol di Benedetto e firmano il successo in Spagna che vale il trofeo e la gloria eterna nel super classico d’argentina.



FINALE

Grande agonismo in campo fin dai primi minuti di gioco. La posta in palio è alta, come l’intensità che le squadre mettono in campo. Partita aperta e ricca di occasioni. Pablo Perez per il Boca e Fernández per il River sfiorano il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel primo tempo. Il Boca gioca in scioltezza, sembra libero da pressione che frena le gambe del River. Sfruttando una deviazione su punizione Pablo Perez da ottima posizione calcia alla destra di Armani. E’ il preludio al vantaggio di Benedetto. Un minuto prima dell’intervallo Nandez lancia a rete il numero 9 del Boca, che salta secco Maidana e firma l’1-0. La panchina degli xeneizes esplode: risultato meritato per il Boca, più intraprendente nei primi 45 minuti rispetto a un River più attento al possesso palla che alla fase offensiva.



BOTTA E RISPOSTA

Nella ripresa il River prende coraggio e confeziona subito la prima palla gol con Fernandez che mette paura ad Andrada dalla distanza. Il portiere gialloblù pochi minuti più tardi è protagonista di uno scontro di gioco con Pratto. L’attaccante del River vola a terra dopo l’anticipo sull’estremo, ma l’arbitro Cunha comanda il fallo in attacco senza rivedere l’azione al Var. I milionarios si fanno sentire inutilmente, trasformando le proteste in energia positiva. Al 68’ arriva il gol del pareggio. Fernandez triangola a meraviglia con Palacios e serve a Pratto il pallone dell’1-1. L’attaccante non sbaglia e rimette il gioco in parità. Negli ultimi minuti dei tempi regolamentari la partita si fa più maschia con Cunha costretto a sventolare tre cartellini gialli nel giro di sei minuti.



FESTA EXTRA TIME

Si va ai supplementari con il risultato di 1-1. Nonostante la stanchezza, la gara si accende ancora dopo appena due minuti. Barrios, mediano del Boca, rimedia la seconda ammonizione e viene espulso. Il River cerca di sfruttare la superiorità numerica: dentro Alvarez per Palacios. Schelotto, invece, corre ai ripari: Villa si accomoda in panchina e lascia il posto a Jara. I milionarios spingono sull’acceleratore e al minuto 108 trovano la via della rete. Quintero spedisce in porta con sinistro potente e preciso il pallone del 2-1. Nulla da fare per Andrada, che alla disperata ricerca del pareggio gioca gli ultimi minuti lontano dai pali. Uno scelta da rivedere, perché spalanca le porte al 3-1 del River. Martinez, partito in contropiede sugli sviluppi di un angolo, colpisce a porta sguarnita. E’ il gol che dà il via alla festa del River.

