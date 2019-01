â€‹Liga, il Barça allunga. Cade in casa il Real Madrid: la Real Sociedad vince a sorpresa. Polemica Var

Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al Santiago Bernabeu gli uomini di Solari sono stati sconfitti 2-0 dalla Real Sociedad, grazie alle reti di Willian Josè (al 3' pt su rigore) e Pardo (83'). Il Real può recriminare per due rigori evidenti negati, un palo, l'espulsione di Luca Vazquez e le parate da campione del portiere Rulli. Una sconfitta pesante che vede adesso ancora più lontano il vertice della classifica: il Real resta a 30 punti contro i 40 del Barcellona che, vincendo a Getafe, stacca i rivali di sempre (+10), i 35 dell'Atletico e i 33 del Siviglia. Davanti alle merengue, al momento fuori dalla zona Champions, c'è anche l'Alaves con 31.



RIGORE NEGATO

Il Var non fa discutere solo in Italia ma anche in Spagna dove è entrato in vigore da quest'anno nella Liga. A lamentarsi oggi sono stati i vertici del Real Madrid per il mancato rigore concesso per fallo del portiere Rulli su Vinicius jr. lanciato a rete, durante il match al Bernabeu contro la Real Sociedad che ha poi vinto. «A che serve il Var?», si è chiesto Emilio Butragueno, ex asso merengue e oggi direttore dei rapporti istituzionali del club lamentandosi per il mancato utilizzo della moviola in campo (il risultato era 0-1). «Siamo sempre stati molto rispettosi verso gli arbitri e sosteniamo il Var, ma c'è qualcosa che non capiamo - ha aggiunto El Buitre - non so se hanno consultato il Var, se hanno comunicato qualcosa. Dal nostro punto di vista, sembra che non sia stato consultato, insomma è successo qualcosa che non capiamo. È un chiaro fallo di gioco, l'arbitro non ha una perfetta visione di gioco e il Var serve proprio a questo, a risolvere questo tipo di situazioni, ma oggi abbiamo avuto la sensazione che non sia stato consultato». Critico anche il tecnico Santiago Solari: «Nessuno ha capito perché non è stato fischiato il rigore», tuona l'allenatore argentino che poi passa ad analizzare la partita: «Oggi tutto è andato storto, non siamo entrati in partita, abbiamo avuto una sfortunata situazione nei primi minuti (il riferimento è al rigore, ndr) e abbiamo pagato a caro prezzo. E poi c'è stata quella situazione che nessuno ha capito, mi sembra da libro. Comunque - conclude Solari - la squadra ha messo tutta la volontà per vincere la partita ma a volte la disattenzione si paga cara, questo è il calcio al più alto livello». Poi di nuovo sul Var: «Non voglio parlare degli arbitri, ma ci sono situazioni che sembrano dubbie quando le guardi dal vivo e crediamo che il Var serva per questo, si deve utilizzare quando non c'è la certezza, altrimenti non ha ragione di essere. Siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, ma una cosa è sbagliare quando non si può rivedere l'evidenza, un'altra è quando invece hai questa possibilità. Insomma, è difficile da capire».



CONTROCORRENTE

«Molti di noi non sono al solito livello, non possiamo avere un inizio di cacca ogni partita». È colorito il commento del Pallone d'Oro, Luka Modric, dopo il brutto ko casalingo del Real oggi contro la Real Sociedad. Intervistato in zona mista dopo il match, come riportano i media spagnoli, il croato ha aggiunto che «non possiamo fare schifo all'inizio di ogni partita. Dobbiamo parlare chiaramente, non è una questione di fortuna, creiamo molto, ma la palla non entra, nonostante ci impegniamo molto, ci sono ragioni che spiegano perché le cose non stanno andando bene». Anche la serata no dell'arbitro? «Non è questo - risponde sportivamente Modric - magari oggi non era in giornata ma il nostro problema non è l'arbitro o il Var, anche se non ci hanno aiutato, i nostri problemi sono altri. L'arbitro mi ha detto che gli hanno riferito che non era una rigore, anche se penso che sia incredibile che non abbiano controllato. Adesso dobbiamo migliorare, non siamo in un momento ideale, dobbiamo essere più vicini come squadra in campo. Dobbiamo ragionare da uomini e sistemare cose»



DOMINIO BARÇA

Il Barcellona espugna intanto il Coliseum Alfonso Pérez di Getafe (1-2) e allunga in classifica di Liga che dopo la 18ma giornata guida con 40 punti, +5 sull'Atletico Madrid, +7 sul Siviglia e +10 sul Real Madrid, superato anche dall'Alaves quarto (con 31 punti). Partita tiratissima a Getafe con il Barca avanti con Messi (20') e Suarez (39') e Mata che accorcia sul finire di tempo (43'). Nella ripresa i blaugrana potrebbero arrotondare ma il portiere di casa Soria si esalta in più occasioni.



