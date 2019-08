Lille-Roma 1-0 Diretta Vantaggio di Weah

Dopo le amichevoli con squadre di categorie inferiori, la Roma di Paulo Fonseca incontra il Lille allo stadio «Pierre Mauroy». L'avversario, reduce dal secondo posto in Ligue 1 alle spalle del Psg, sarà un test più che valido per valutare lo stato di forma della squadra e l'apprendimento delle nuove idee tattiche del tecnico portoghese da parte dei giocatori. Per l’occasione Fonseca non potrà contare su Karsdorp, Nzonzi, Santon e Pastore, rimasti a Trigoria perché alle prese con affaticamenti muscolari, Veretout, che continua a svolgere un lavoro personalizzato. Olsen, Corice Defrel sono invece fuori dal progetto tecnico e sono stati messi sul mercato.



LA DIRETTA



-

- 40' ennesimo errore nel palleggio e il Lille sfiora il raddoppio con Ikoné che calcia alto

- 39' i francesi arrivano sempre prima sul pallone e la loro azione si conclude con un tiro centrale di Andre

- 37' la Roma fa fatica a creare gioco, il Lille è insidioso con una conclusione di Bamba che termina alta

- 33' gioco fermo per un fallo di Fazio su Andre

- 27' pericolosissima punizione di Kolarov in area, nessuno dei giallorossi riesce ad intervenire

- 25' la Roma perde di nuovo il pallone e Remy fa tutto da solo, il suo tiro è parato a terra da Pau Lopez

- 24' Lille ancora pericoloso, ma la conclusione al volo di Weah dal limite è imprecisa

- 19 GOAL! triangolazione dei francesi in area con la deviazione di Pau Lopez sui piedi di Weah che realizza

- 15' ancora una bella manovra giallorossa con il cross insidioso di Florenzi deviato in angolo

- 14' azione in contropiede del Lille con Remy che calcia in area: parata di Pau Lopez a terra

- 13' pregevole azione della Roma con Diawara-Dzeko-Under con il turco che non riesce a concludere

- 11' la Roma perde palla in uscita e Juan Jesus chiude in angolo su Ikoné

- 9' ottimo assist di Dzeko per l'incursione in area di Zaniolo che calcia alto

- 8' Cristante chiude un'incursione pericolosa di Bamba

- 5' squadre attente a non scoprirsi, il gioco ristagna a centrocampo

- 1' la Roma tenta il primo affondo, ma la palla in area di Dzeko per Under è troppo lunga

- la partita ha avuto inizio

- tutto pronto per il calcio d'inizio

- le squadre entrano in campo



LE FORMAZIONI:

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Çelik, Iéna, Fonte, Bradaric; Maria, André; Weah, Ikoné, Bamba; Rémy.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov, Diawara, Cristante, Under, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

© RIPRODUZIONE RISERVATA