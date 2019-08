Liverpool, per Klopp è allarme portieri: Adrian messo ko da un tifoso

È allarme portieri in casa Liverpool. Con Allison fermo causa infortunio, ora c'è anche Adrian, protagonista nella finale di Supercoppa vinta dai Reds con la decisiva parata del rigore di Abraham, a tenere in ansia Jurgen Klopp: il vide del titolarissimo numero uno brasiliano si ritrova infatti con una caviglia gonfia a causa di un tifoso che gli è piombato addosso in campo durante i festeggiamenti a Istanbul dopo il successo sul Chelsea. Adrian è in dubbio per la gara di domani in casa del Southampton, valida per la seconda giornata della Premier League, e nel caso non dovesse recuperare tra i pali Klopp dovrebbe schierare il terzo portiere, il 35enne Andy Lonergan. Il tecnico dei Reds è apparso piuttosto infastidito dell' accaduto: «Ora ha la caviglia gonfia - le parole di Klopp in conferenza stampa - è assurdo, incredibile. Mi chiedo come sia possibile che, nell'era dei social, un tifoso possa scavalcare le protezioni e fare quello che ha fatto solo per un pò di visibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA