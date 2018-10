Liverpool, malore per Keita al San Paolo: è ricoverato in ospedale

Il centrocampista del Liverpool Naby Keita è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un malore probabilmente causato da un trauma di gioco. Il calciatore guineano si era accasciato sul terreno dopo circa venti minuti venendo sostituito da Henderson. Rientrato negli spogliatoi sulla barella mobile, è stato accompagnato all'ospedale San Paolo dal medico sociale e da un dirigente dei 'Reds' e quindi trasferito all'ospedale Cardarelli dove viene sottoposto a Tac e risonanza magnetica.



Keita, che è vigile e collabora con i sanitari del Cardarelli di Napoli, trascorrerà la notte in ospedale. Massimo riserbo sulla natura del problema avvertito: prima di emettere una diagnosi certa si attende l'esito degli esami cui viene sottoposto in questi minuti il centrocampista del Liverpool.

