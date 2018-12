L'amico è non vedente, lui gli racconta il gol di Salah ed esultano insieme

Un siparietto che tocca il cuore, quello avvenuto due sere fa ad Anfield, durante la sfida tra Liverpool e Napoli. In una serata da dimenticare per i tifosi partenopei, il gol di Mohamed Salah ha condannato gli uomini di Ancelotti alla retrocessione in Europa League, anche se gli azzurri escono a testa altissima da un girone di Champions decisamente complicato. Le copertine vanno tutte per il fuoriclasse egiziano ex Roma e Fiorentina, ma non solo.





A richiamare l'attenzione delle telecamere e di tutto il mondo, infatti, c'è stato un emozionante siparietto tra due tifosi dei 'Reds'. Uno dei due, infatti, è non vedente, e l'amico gli descrive il gol appena realizzato da Salah, mentre l'intero stadio di Anfield esulta per la rete dell'egiziano. Una scena che ha commosso il mondo, quella del tifoso del Liverpool che racconta un gol che racchiude tutto il repertorio di Salah: tecnica, astuzia e velocità, con l'egiziano che si libera di Mario Rui, guadagna il fondo, evita Koulibaly e beffa Ospina sul primo palo. Il video dei due amici e tifosi del Liverpool ha inevitabilmente fatto il giro del mondo: andrebbe fatto vedere a tutti, soprattutto a chi ripete, con distacco e disinteresse, che «il calcio è solo un gioco»...

