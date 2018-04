Liverpool-Roma, infortuni per Perotti e Strootman: in dubbio per il Chievo

di Gianluca Lengua

La Roma esce a pezzi dall’Anfield, come se il 5 a 2 non fosse bastato: Diego Perotti, in campo appena 23 minuti, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre Kevin Strootman una forte contusione all’emicostato destro. Entrambi saranno valutati per il Chievo, ma quasi certamente saranno risparmiati da Di Francesco. L’argentino era reduce da un problema muscolare al polpaccio sinistro che lo ha fermato per una ventina di giorni, ha segnato il rigore contro i Reds, ma già ieri le sue condizioni non erano ottimali.

