Dalla Spagna sono sicuri: Il Real vuole Salah. Il Liverpool chiede 200 milioni

«Ora non posso parlare del mio futuro». È questa affermazione criptica di Mohamed Salah ad alimentare la fantasia dei tifosi su un eventuale addio dell'egiziano dal Liverpool dopo la conquista della Champions League di sabato scorso contro il Tottenham. Dalla Spagna 'As' parla di un interessamento del Real Madrid per l'attaccante 26enne che nelle ultime due stagioni ha realizzato 71 gol.



Già la scorsa estate il Real aveva accarezzato l'idea di portare in Spagna Salah come degno sostituto di Cristiano Ronaldo ma la trattativa si era fermata sul nascere vista la richiesta dei 'reds' superiore ai 200 milioni di euro. La necessità di rilanciarsi dopo una stagione deludente potrebbe ora far cambiare i piani dei 'blancos' che vedrebbero nell'ex giallorosso il colpo di mercato che serve per ridare entusiasmo all'ambiente. Per Salah, in scadenza di contratto nel 2023, il club madrileno dovrà non solo scontrarsi con le resistenze del Liverpool ma anche con la concorrenza di altre big del calibro di Manchester United e Bayern Monaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA