Gli ultrà laziali salutano il Liverpool a Formello: "C'mon Reds"

Il Liverpool ha fatto il suo arrivo al centro sportivo di Formello, dove la squadra di Jurgen Klopp sta per scendere in campo per svolgere l'allenamento di rifinitura mattutino in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma. All'arrivo del pullman dei Reds, presenti circa una ventina di supporter biancocelesti, tra cui una delegazione degli Irriducibili che all'esterno dell'impianto ha affisso uno striscione con la scritta «C'mon Reds». Ingenti le misure di sicurezza antiterrorismo con un'unità cinofila britannica che prima dell'arrivo della squadra di Klopp, ha controllato l'intera area circostante l'impianto.

