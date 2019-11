Lokomotiv-Juventus 1-1 La Diretta Pari di Miranchuk

Lokomotiv Mosca e Juventus si affrontano questa sera alle 18.55 in una sfida determinante per il futuro delle due compagini e di tutto il Gruppo D della fase a gironi di Champions League: se Cristiano Ronaldo e compagni dovessero vincere, infatti, chiuderebbero il discorso qualificazione agli ottavi e costringerebbero i russi, fermi a 3 punti dopo il 2-1 subito allo Juventus Stadium, a lottare esclusivamente per l'accesso ai sedicesimi qualora anche l'Atletico Madrid vincesse questa sera. Higuain titolare e Bernardeschi in tribuna, questa le scelte di Sarri a Mosca per chiudere il discorso qualificazione nel Gruppo D. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2, la sorpresa è Rabiot titolare a centrocampo al posto di Matuidi con Pjanic e Khedira. In difesa Rugani vince il ballottaggio con Demiral accanto a Bonucci, Danilo e Alex Sandro esterni. Ramsey trequartista a sostegno di Ronaldo e Higuain, in panchina Dybala, mentre Bernardeschi va addirittura in tribuna



LE FORMAZIONI:

LOKOMOTIV: (5-3-2) Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, Joao Mario; Eder, Miranchuk. All. Semin.

JUVENTUS: (4-3-1-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

