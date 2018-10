AAA Atlete del calcio cercansi: Longarone in rosa si prende una pausa

di Damiano Tormen

Gli appassionati di calcio “in rosa” se lo saranno chiesto: che fine ha fatto il Longarone? La squadra non si trova nei calendari della Coppa Veneto cominciata domenica scorsa. E non c’è traccia di gialloblù neppure nei gironi del campionato. Possibile? Sì, perché il Longarone non è riuscito a fare la squadra. Ma non è morto «La società esiste e la squadra c’è - dice Francesco Croce, dirigente del Longarone Femminile -. Solo che non abbiamo potuto iscriverla al campionato». Sembra un paradosso esistenziale: una squadra di calcio che non può iscriversi al campionato per giocare a calcio. Nessun paradosso, nessuna scelta esistenziale: è la semplice realtà del calcio femminile in provincia di Belluno. Qualcuno ha mollato anni fa, come il Domegge. La Dynamo Vellai ha dovuto rinunciare alla squadra lo scorso anno. Adesso le difficoltà toccano il Longarone. Anche se il gruppo delle fanciulle gialloblù non vuole proprio saperne di mollare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO