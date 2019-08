Luis Enrique, morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma

L’ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l’ha costretta a cure specialistiche negli ultimi 5 mesi: «Nostra figlia è deceduta questo pomeriggio all'età di 9 anni. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione». L’allenatore ha lasciato la guida della Nazionale spagnola lo scorso marzo, dimettendosi definitivamente a giugno: «Ringraziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura. Ringrazio i medici, le infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla equipe di cure palliative di Sant Joan de Deu». In conclusione il messaggio straziante: «Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita». Sono migliaia le reazioni provenienti dal mondo del calcio, tra cui anche quella del presidente della Roma James Pallotta che ha affidato a Twitter il suo messaggio di cordoglio: «Sono devastato dalla notizia. Tutto il nostro amore e le nostre preghiere sono con Luis e la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile». Era marzo quando Luis Enrique lasciò la nazionale spagnola a causa di gravi problemi familiari allora non specificati, a giugno, poi, sono arrivate le dimissioni ufficiali.





