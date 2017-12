Malagò: «Il gol di Brignoli è uno spot per il calcio»

«Il gol di Brignoli è uno spot per il calcio in assoluto. Sarà rimbalzato su tutte le tv e i social. Anche perché c'è stata una doppia combinazione, il Benevento che mai aveva fatto un punto in Serie A e il Milan club di prestigio planetario». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la rete al 95' del portiere del Benevento, Alberto Brignoli, che ieri ha portato il primo punto in Serie A dei sanniti contro il Milan. «Tutto amplificato all'ennesima potenza - aggiunge Malagò a margine della consegna dei Premi Ussi-Coni 2017 al Salone d'Onore - è la forza di questo sport, che malgrado i problemi e le criticità, episodi del genere riportano al bello e alle emozioni, che sicuramente aiutano».



«Il lato positivo è che queste mie esternazioni (la minaccia di un commissariamento della Figc, ndr) hanno ricompattato il gruppo cercando di risolvere i problemi e magari mettendo da parte tutto ciò che li separa negli ultimi tempi, e per questa affettuosa moral suasion meriterei quasi un premio». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la decisione presa la settimana scorsa dal consiglio della Figc di indire nuove elezioni (per il 29 gennaio, ndr) andando contro il suo auspicio di aspettare invece l'11 dicembre, data limite per eleggere i nuovi vertici della Serie A. «Ci sono due chiavi di lettura», perché «la parte negativa - aggiunge tuttavia il capo dello sport italiano a margine della consegna dei premi Coni-Ussi 2017 al Salone d'Onore al Foro Italico - è che invece il gruppo magari si è compattato per questioni di sopravvivenza o conservazione. Non so se è così ma tra qualche giorno sapremo la risposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA