Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra femminile professionista

di Redazione Sport

Il Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra di calcio femminile professionista. La notizia è stata confermata dal club inglese in una dichiarazione sul suo sito web. Il Manchester United è l'unico dei grandi club della Premier League che non ha una squadra femminile. L'ha avuta in passato, ma è stata sciolta nel 2005. Il club di Manchester ha dichiarato di aver inviato una richiesta alla English Football Association (FA) per partecipare alla seconda divisione della Women's Super League. «La squadra femminile del Manchester United deve avere gli stessi principi della squadra maschile e offrire ai giocatori di base del club la possibilità di passare in prima squadra», ha dichiarato il direttore esecutivo dello United, Ed Woodward. L'allenatore della nazionale femminile inglese, Phil Neville, aveva invitato il Manchester United quest'anno a creare una squadra femminile. «Una squadra come lo United dovrebbe essere leader e pioniere, sono sicuro che ci stanno lavorando», ha detto recentemente del suo ex club.

