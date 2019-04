Var, Mancini: «Risolve più problemi di quanti ne crei»

Anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini, si tiene stretto la Var. Perché, «risove problemi». «Sicuramente nel week-end sulla Var c'è stato qualche problema, ma sono convinto che risolva più problemi di quanti ne crei. Questa è una cosa positiva». Così Mancini va oltre, a margine dell'evento con Radio Italia, sulle polemiche che hanno coinvolto le partite Juventus-Milan e Lazio-Sassuolo.

Non solo Var. «Zaniolo e Kean andranno agli Europei? Penso che Kean al 99% farà il doppio turno con l'Italia e poi con l'Under 21. Può essere l'attaccante titolare della Juventus e della Nazionale, dove per altro c'è già. Anche Zaniolo andrà agli Europei? Avremo le nostre partite di giugno e poi quattro o cinque giocatori potranno andare con Di Biagio per cercare di dare una mano a vincere». La lista dovrebbe comprendere anche Gianluca Mancini (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Chiesa (Fiorentina) e Nicolò Barella (Cagliari). Sul futuro di Zaniolo, Mancini taglia corto: «Deve rimanere alla Roma? È abbastanza grande per fare le sue scelte. Deve continuare a migliorare come sta facendo ora. «I ragazzi arriverebbero stanchissimi agli Europei, mentre io pensavo di potergli dare una settimana di vacanza prima di chiamarli per farli staccare e recuperare fisicamente con una settimana di riposo assoluto. Invece due giorni dopo la fine del campionato potrebbero arrivare stanchissimi».



«Quella della Juve contro l'Ajax non credo che sia una partita così scontata e semplice come poteva sembrare prima del sorteggio degli ottavi». È il pronostico del ct dell'Italia Roberto Mancini sulla gara valida per i quarti di Champions League che si disputerà mercoledì sera alla Johan Cruijff Arena. «L'Ajax - aggiunge Mancini, a margine dell'evento con Radio Italia - non ha niente da perdere e poi ha eliminato il Real Madrid che è pur sempre la squadra che negli ultimi tre anni ha vinto la Champions. La partita non sarà semplice. Poi la Juve ha più esperienza e i giocatori adatti per battere l'Ajax, comunque sarà una bella partita».

