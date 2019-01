Maradona scomparso, «nessuna notizia di lui da giorni». E domani inizia il campionato

Diego Armando Maradona sarebbe letteralmente sparito nel nulla, a poche ore dall’inizio del campionato di Clausura della Serie B messicana al via domani: di Maradona, che allena i Dorados e a dicembre scorso ha sfiorato la promozione in Serie A, non ci sarebbero più notizie da giorni, con il club che lo definisce ‘introvabile’ e che si sta chiedendo seriamente chi mandare in panchina per l’esordio in campionato.



Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo , Maradona si trovava in Argentina per le feste natalizie, ma non sarebbe ora chiaro dove Diego si trova in questo momento. Secondo i media messicani non sarebbe nemmeno scontata la sua conferma sulla panchina dei Dorados, con una trattativa ancora in piedi tra la società e l’avvocato del Pibe de Oro.

