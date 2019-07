I pronostici di Lippi: «Juve ancora favorita, ma Inter e Napoli più vicine»

di Vanni Zagnoli

Alla parola Udinese, lui, Marcello Lippi, si illumina. È un assist facile. «Sono contento per Tudor, mio ex allievo alla Juve. Era bravo, anche da giocatore, serio, da allenatore ha di nuovo ottenuto il massimo con i friulani e stavolta è stato confermato, è una bella storia». Il ct campione del mondo del 2006 (rari i titoli iridati per l'Italia, anche negli sport vari) si muove fra la Cina e Viareggio («Ma ho venduto la barca»), con puntate a Losanna: «Ero a supportare la candidatura...

