Balotelli, non solo figuraccia azzurra: il Nizza lo multa per i chili di troppo

NIZZA - Mario Balotelli multato per i chili di troppo. Non bastava la polemica per la prestazione scadente in Nazionale e l'evidente sovrappeso. Adesso ha dovuto pure pagare la multa. Lo rivela il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, in un'intervista al Nice Matin: "Mario si è messo fuorigioco da solo".



Anche se poi gli ha comunque aumentato lo stipendio: "Sono fiducioso, quest'anno farà bene".



