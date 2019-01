Marsiglia-Lilla, gara interrotta per un petardo. Balotelli debutta e segna un gol inutile

Non è bastato Mario Balotelli, a segno al suo esordio con la maglia del Marsiglia ad evitare la sconfitta all'Olympique, battuto in casa 2-1 dal Lille in una partita infinita, caratterizzata dalla sospensione per il lancio di un petardo in campo ad inizio ripresa (con gli ospiti in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol di Pepe su rigore) che ha stordito alcuni giocatori tra i quali l'ex romanista Kevin Strootman. Dopo 38 minuti di sospensione la partita è ripresa ma il Marsiglia non è riuscito a raddrizzarla. Anzi, è rimasto in 10 per l'espulsione di Thauvin. L'ingresso in campo del neoacquisto Balotelli ha fatto ben sperare ma al 47' è arrivato il raddoppio del Lille ancora con Pepe. Al 51' il gol di SuperMario.

