Maxi riciclaggio e frode fiscale con il Latina calcio, tutti i nomi degli arrestati

Questi i nomi dei destinatari della misura cautelare nell'ambito dell'operazione "Arpalo" che ha portato sette persone in carcere, cinque ai domiciliari e una agli obblighi di polizia giudiziaria.



Destinatari dell'ordinanza in carcere sono:

Pasquale Maietta, 47 anni, commercialista, ex presidente del Latina calcio e deputato di Fratelli d'Italia nella scorsa legislatura, attualmente ricoverato in una clinica privata romana dopo un incidente della scora settimana.

Paola Cavicchi, 62 anni, imprenditrice, ex presidente del Latina calcio;

Fabrizio Colletti, 36 anni, avvocato, ex socio del Latina calcio

Salvatore Di Raimo, 51 anni, commercialista

Fabio Allegretti, 47 anni, imprenditore di Roma

Giovanni Fanciulli, 46 anni, commercialista

Pietro Palombi, 46 anni, commercialista



Ai domiciliari

Roberto Noce, 48 anni

Augusto Erennio Massimo Bizzini, 46 anni

Max Pietromaria Spiess, 53 anni, originario della Svizzera

Pierluigi Sperduti, 38 anni, direttore generale del Racing Fondi calcio, stesso ruolo ricoperto nel Latina

Paola Neroni, 44 anni, collaboratrice dello studio di Maietta



Obblighi di polizia giudiziaria

Ivano Allegretti, 42 anni, imprenditore

