Memorial Nereo Rocco fra le squadre del Paron: il Treviso Vecchie Glorie supera la Triestina

FOSSALTA DI PIAVE - Ancora un successo per il Memorial Nereo Rocco di Fossalta di Piave giunto quest'anno alla 41. edizione. Il prologo è stato la partita tra le vecchie glorie di Triestina e Treviso, due delle squadre allenate dal paròn prima del Milan: hanno vinto i biancazzurrri di Marca.

La serata di gala è stata come tradizione ospitata dal dottor Rodolfo Gallo, "anima" dell’iniziativa, storico medico sportivo e presidente onorario dell'Unvs, i Veterani dello Sport sezione Ercole Olgeni.

Molti gli ospiti Vip a cominciare da Francesco Canella, gli ex allenatori Enzo Ferrari e Gigi Delneri, quindi Giuseppe Ruzza (presidente della Figc veneta), quindi Tito e Bruno Rocco (i figli del paròn), Bruno Dal Ben (coordinatore regionale dei Veterani dello sport), il procuratore Pedrag Naletilic e l’ex preparatore atletico Cleante Zat.

PREMI - Nell'evento hanno trovato spazio i premi al Portogruaro calcio per il grande campionato di Promozione, poi l’ex arbitro Omar Gava, l’allenatore della Triestina Massimo Pavanel e la rappresentativa dei medici della Bosnia Erzegovina. Un premio anche all’allenatore neopromosso in B Attilio Tesser, dei ramarri.

Consegnati infine anche due riconoscimenti a giovani di altre discipline: al noventano Giacomo Ormellese (campione del mondo di bocce nel 2016 e nel 2018) e alla triestina Federica Molinaro, pluricampionessa italiana e mondiale di canottaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA