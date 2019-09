Spesi 4 miliardi per il mercato, Italia al terzo posto con 701 milioni

L'ultima sessione del mercato estivo si è chiusa da pochi giorni e la Fifa ha reso disponibile il rapporto relativo all'attività nell'International Transfer Matching System (ITMS) che coinvolge i Big 5, club di Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. Dal rapporto si evince che i club dei 5 grandi campionati hanno rappresentato il 75,7% della spesa globale per i trasferimenti durante il periodo del mercato estivo, con un totale complessivo di 4,38 miliardi di dollari spesi (+8,3%). 446 club del Big 5 hanno ingaggiato almeno un giocatore di un club straniero, con una media di quattro trasferimenti internazionali in entrata per club. Nonostante un calo delle spese del 7,5% rispetto alla scorsa estate, i club inglesi sono stati ancora una volta i maggiori i maggiori investitori mondiali, con 1,36 miliardi di dollari spesi per i trasferimenti. La Spagna è diventata la seconda associazione in assoluto a superare la soglia di 1 miliardo di dollari di spese in un unico periodo, con un combinato di 1,17 miliardi di dollari spesi dai suoi club (+20,4%). L'Italia è stato il terzo campionato ad aver speso di più questa estate. I club italiani si sono uniti per un esborso di 701 milioni di dollari. Ciò ha rappresentato una diminuzione dell'11,5% rispetto a 12 mesi fa, il che significa che l'Italia - con l'Inghilterra - è una delle due associazioni del Big 5 per le quali la spesa totale per i trasferimenti internazionali è diminuita rispetto alla scorsa estate. Inoltre i club italiani hanno completato il minor numero di trasferimenti internazionali in uscita (264) tra i Big 5 ed hanno registrato le entrate totali più basse, vale a dire 443,5 milioni di dollari. I club francesi hanno registrato le entrate più alte del mondo e il più grande saldo netto positivo, dopo aver completato 359 trasferimenti internazionali in uscita per un totale di 876 milioni di dollari.



I club del Big 5 inoltre hanno completato 1.802 trasferimenti internazionali in entrata durante il periodo di mercato da poco concluso. Ciò ha comportato un aumento del 10,1% rispetto all'estate del 2018. Il numero di trasferimenti che includeva una commissione è aumentato anche da 583 nel 2018 a 628 questa estate. Il prezzo media di trasferimento è rimasto stabile intorno ai 7,0 milioni di dollari (+0,5%). La maggior parte dei trasferimenti internazionali verso i club del Big 5 riguardava giocatori senza contratto (35,0%), seguiti da trasferimenti permanenti (27,7%), giocatori che tornavano da prestiti (22,1%) e giocatori che venivano lasciati in prestito (15,1%). Questo è un altro aspetto in cui la forza economica del Big 5 mostra il suo impatto sul mercato dei trasferimenti. I trasferimenti di giocatori senza contratto, pur rimanendo il più comune, rappresentavano una percentuale molto più bassa nei Big 5 rispetto a qualsiasi altra parte. Nel resto del mondo, infatti, il 64,2% di tutti i trasferimenti tra l'1 giugno e il 2 settembre ha coinvolto giocatori fuori contratto. L'età media dei giocatori impegnati è stata di 23 anni e 1 mese e le nazionalità più rappresentate erano francesi (212 trasferimenti), britannici (202) e spagnoli (167).

