Messi, fratello in arresto per possesso illegale di arma da guerra

Il fratello maggiore del calciatore argentino Lionel Messi, Matias Messi, è stato arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco da guerra in una clinica nella città di Rosario, dove si sta riprendendo dalle ferite subite in un supposto incidente nautico, secondo quanto hanno svelato fonti giudiziarie. Il crimine per il quale è stato arrestato Matías Messi, 35 anni, potrebbe portarlo ad una condanna con una pena minima di tre anni e sei mesi di carcere. Il fratello del calciatore rimarrà internato e detenuto in clinica, sotto la custodia della polizia, ha informato il pubblico ministero José Luis Caterina a Rosario, all'agenzia statale Télam. Quando sarà dimesso, potrà essere organizzata una detenzione preventiva «intendendo che potrebbe avere le risorse per fuggire o ostacolare il processo», ha detto Caterina. Il pubblico ministero ha riferito che la pistola calibro 380 è stata trovata nella barca in cui Messi era, dal personale dell apolizia investigativa (PDI) in un'operazione che è stata considerata «trasparente». La pistola era «pronta per essere utilizzata» e aveva sei proiettili.



L'indagine è iniziata giovedì, dopo che Matías Messi è stato salvato da un abitante di un villaggio e trasferito sulla sua barca per essere portato al club di pescatori di Fighiera, una località situata a 35 chilometri a sud di Rosario e a circa 270 a nord di Buenos Aires. Il pm ha inviato il personale investigativo per rilevare le tracce sulla barca, sulla quale sono state trovate numerose macchie di sangue. In quella circostanza la pistola è stata sequestrata. La prefettura navale ha informato il pubblico ministero che la barca non è registrata, mentre l'avvocato della famiglia, Ignacio Carbone, ha affermato che «in linea di principio non è di Matías». Finora non è stato possibile determinare l'esistenza di un'altra persona sulla barca. L'avvocato ha detto che il fratello del calciatore ha avuto un incidente giovedì mentre guidava la barca quando ha colpito un banco di sabbia sul fiume Paraná, al largo della città di Fighiera. «La famiglia nega l'esistenza di un'arma sull'imbarcazione, essendo totalmente false queste informazioni», ha spiegato il gruppo familiare della stella del Barcellona in una dichiarazione. Matías Messi ha accusato fratture alla mascella, al naso e altre ferite al viso, ha spiegato il direttore del centro sanitario, Carlos Lovesio. Il fratello maggiore del capitano della nazionale di calcio argentina ha già scontato due mesi di libertà vigilata (con compiti verso la comunità in cambio di una condanna) per lo stesso reato di cui è ora accusato, porto illegale di arma da fuoco.

